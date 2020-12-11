Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1335 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум четырех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в области выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 499 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным «рекордным» приростом зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 59 831 случая.

Читайте также: В Нижегородской области подтвердили 495 новых заражений коронавирусом