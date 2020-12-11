Москва, , 12:27 — REGNUM Схемы по дискредитации российской вакцины от COVID-19 видны «невооружённым глазом». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Эти стремления [по дискредитации российской вакцины] замечают не только в Кремле, они видны, что называется, невооруженным глазом», — сказал Песков.

Он назвал «очень жёсткой» конкуренцию на рынке вакцин от коронавируса: «Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке».

Песков подчеркнул, что «другое дело, когда эта конкуренция политизируется», а компании используют «грязные методы», направленные на дискредитацию вакцины.

Пресс-секретарь главы государства назвал вакцину от коронавируса «Спутник V» «надежной, хорошей, востребованной»: «Некоторые страны и их фармацевтические компании — гиганты, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, это хорошо известно».

Песков не стал называть конкретные компании, заинтересованные в такой дискредитации, и призвал изучить сообщения в СМИ за последний месяц.