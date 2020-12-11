Нижний Новгород, , 12:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 декабря выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 499 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным «рекордным» приростом зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 59 831 случая, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки в регионе выписаны 420 человек, всего выздоровели с начала пандемии 53 386 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1335 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7647 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,01. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда немного увеличился и составляет 20% по состоянию на утро 11 декабря.