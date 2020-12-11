Москва, , 12:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил распространить приоритетную вакцинацию против коронавируса на проживающих в домах престарелых и интернатах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

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«Призываю Минздрав и региональные власти обратить внимание на наименее защищенных россиян: поможем старикам и тем, кто помогает им. Дома престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты — это те болевые точки, куда защита от пандемии должна прийти в самое ближайшее время», — сказал Миронов.

Понятно, что первыми вакцинацию проходят медики, работающие в «красной зоне», сотрудники инфекционных госпиталей, поликлиник и «скорой помощи», но следующими должны стать пациенты и персонал домов престарелых, считает парламентарий.

По информации НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, на базе которого разрабатывалась вакцина «Спутник V», верхнего возрастного предела для прививки от COVID-19 нет, вакцинация разрешена для пожилых людей даже старше 80 лет, отметил парламентарий. В масштабах страны речь может идти о сотнях тысяч пенсионеров и инвалидов и о более чем 130 тысячах сотрудников государственных домов престарелых и интернатов.