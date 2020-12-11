Пермь, , 12:26 — REGNUM В Пермском крае Губернаторская елка в 2020 году пройдет в новом формате. Традиционное торжественное мероприятие в Пермском академическом Театре-Театре отменили из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Благодаря новому формату новогодний праздник соберет в четыре раза больше детей, чем в 2019 году. Гостями Губернаторской елки станут 4,2 тыс. детей. Праздник пройдет в каждом муниципалитете.

«Мы не хотим и не имеем права лишать детей самого главного праздника — Нового года. Несмотря на все трудности, которые преподнес 2020 год, ребята получат подарки от Деда Мороза», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Детей соберут малыми группами до 30 человек в домах детского творчества или культурно-досуговых учреждениях, где состоится трансляция развлекательной программы, вручение сладких подарков и памятных сувениров. Пермский театр уже готовит для главных зрителей спектакль «Летучий корабль», который будет демонстрироваться в записи.

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