Москва, , 12:25 — REGNUM Вакцина от новой коронавирусной инфекции является не только «медицинским ресурсом», но это также и вопрос денег. Поэтому попытки дискредитировать препарат от COVID-19 «Спутник V», созданный научным центром имени Гамалеи, — это элемент недобросовестной конкуренции. Такое мнение высказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Конечно, это пример недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас разрабатываются и уже разработаны несколько видов вакцин. Это огромные деньги, — подчеркнул в беседе с РИА Новости врач. —Учитывая, что речь идёт о странах, желающих приобрести вакцины, это миллиарды долларов».

Круглый уверен, что конкуренция в мире будет только ужесточаться. По его мнению, информационной войне против России «следует противопоставить реальную информацию о российской вакцине, о её пользе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса, сообщая якобы о её опасности или «отказах» от вакцинации. Он подчеркнул, что подобные информационные вбросы не усилят целительности зарубежных вакцин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев напомнил, что российская вакцина подвергалась массивным информационным атакам ещё до того даже, как она была зарегистрирована. По его словам, таким образом некоторые зарубежные страны пытаются скрыть возникшие у них проблемы с изготовлением собственных вакцин.

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