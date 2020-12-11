Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM Вводить новые ограничительные меры в Ростовской области власти не планируют. Однако решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации. Об этом в ходе онлайн-встречи с бизнес-сообществом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Если ситуация [с коронавирусом] будет напряжённой и будет осложняться, то ограничения могут быть ещё жёстче. <…> Решение об ужесточении ограничений, как это называют локдауном, будет приниматься только в исключительном случае, если мы увидим неконтролируемую ситуацию. Ситуация зависит от всех нас», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области масочный режим был ужесточён в такси, на парковках, в лифтах и местах массового пребывания людей. Кроме того, в период школьных каникул подросткам запретили посещать торговые центры без родителей. С 1 декабря на Дону сократили допустимую вместимость зрительных залов на спортивных объектах, в кинотеатрах, временно приостановили работу закрытых ледовых катков.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор разрешил развернуть ёлочные базары