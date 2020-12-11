Москва, , 12:25 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что страна в ходе военных действий в Карабахе восстановила «справедливость и международное право», вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Вы сейчас не наше поколение уничтожаете злобой, ненавистью и безрассудством, вы наше будущее хотите превратить в хаос. А то, что там жить нашим детям, вы не подумали. Жизнь в постоянном страхе и оглядке — вот что вы даёте будущему поколению, а не стабильность и безопасность», — считает Дарья К.

Некоторые пользователи указали на то, что разговор о «справедливости», после кровопролитной войны, в ходе которой погибли несколько тысяч человек, выглядит достаточно странным. Они порекомендовали Алиеву спросить о справедливости у тех матерей, которые потеряли своих сынов во время боевых действий.

«Полегло несколько тысяч молодых ребят. И что? Насколько справедливее стало у матерей лучше бы спросил», — пишет Константин А.

Многие комментаторы оказались уверены, что, несмотря на успехи Азербайджана на территории Карабаха, планы Турции по воссоздании Османской империи так и не реализовались. Пользователи уверены, что данным планам помешала миротворческая миссия Российской Федерации.

«Что же, торжество права — это вам не ходьба налево. Право восторжествовало. А за Таийпа Эрдогана обидно. Восстановить великую империю ему не удаётся», — пишет пользователь под псевдонимом «Стопкран».

Часть блогеров предположила, что глава Турции всё же намеревается «продвигаться на Север». Они уверены, что претензии Турции на территории Российской Федерации скоро дадут о себе знать.

«Скоро Алиев с Эрдоганом заявят права на русские земли. Это всего-навсего вопрос времени. Ждём», — написала Мария Л.

Напомним, 10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что страна в ходе военных действий в Карабахе восстановила «справедливость и международное право».