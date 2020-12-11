Варшава, , 12:20 — REGNUM Институт метеорологии и водного хозяйства Польши 11 декабря опубликовал на своей странице в Twitter официальное предупреждение первой степени опасности для водителей. В нем содержится информация о том, что на дорогах большей части территории республики может быть гололёд, что существенно снизит безопасность движения.

Особенно опасная ситуация, по данным метеорологов, будет в Западно-Поморском, Поморском, Варминско-Мазурском, Подлясском, Куявско-Поморском, Любушском, Великопольском воеводствах, а также на севере Мазовецкого региона. Там, помимо гололеда прогнозируются сильный снегопад.

Предупреждение первой степени опасности означает, что неблагоприятные погодные условия будут способны привести к возникновению материальных потерь, а также создать угрозу для здоровья и жизни людей. Жителям указанных регионов рекомендуется не садиться за руль без необходимости.