Гонконг, Китай, , 12:19 — REGNUM Власти Гонконга подписали контракты на покупку 15 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом 11 декабря заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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«Власти подписали соглашения с двумя производителями — Sinovac и Pfizer, каждый из которых поставит 7,5 млн доз вакцины для жителей Гонконга», — цитирует ее South China Morning Post.

Она уточнила, что первая партия вакцины Sinovac поступит в январе 2021 года, вакцина от Pfizer — не позже первого квартала 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии заказало вакцины у китайской компании Sinovac и американской компании Novavax. В частности, Индонезия приобрела 125 504 000 доз вакцины Sinovac и 30 000 000 доз вакцины Novavax.

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