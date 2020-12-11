Пермь, , 12:17 — REGNUM В Губахе Пермского края горнолыжная база перенесла открытие сезона из-за недостаточного снежного покрова. Информация об этом опубликована на странице горнолыжного центра «Губаха» в соцсети.

Открытие основных трасс запланировано не ранее 19 декабря. Ожидается, что 12−13 декабря будет работать только учебный склон. Иные склоны пока небезопасны для катания, поэтому с их открытием решили повременить.

«Всю ближайшую неделю будет продолжаться круглосуточное оснежение, мы будем готовить склоны и ожидаем снегопадов по прогнозу», — отметили сотрудники горнолыжного центра.

Напомним, в регионе анонсировали, что с 12 декабря в Прикамье запустят «Горнолыжный экспресс».

Добавим, согласно прогнозу ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в течении всего декабря сохранится дефицит осадков, и последний месяц 2020 года может стать одним из самых сухих в истории наблюдений. На севере края впервые с начала месяца 13 декабря выпадет небольшой снег.

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