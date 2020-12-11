Ижевск, , 12:16 — REGNUM С 14 декабря в Удмуртии продолжится вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в республику поступило ещё 500 доз вакцины, сообщает региональный оперативный штаб.

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По словам главы республики Александра Бречалова, в первую очередь привьют медицинских работников, непосредственно работающих с коронавирусными пациентами и только на добровольной основе.

В январе панируется вакцинировать учителей школ и воспитателей детских садов, а также преподавателей вузов, после этого — сотрудников служб жизнеобеспечения.

«Всего в следующем году в Удмуртии планируем привить от ковида более 450 тыс. человек», — заверил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в районных больницах и городских поликлиниках Удмуртии планируется открыть 60 пунктов для проведения вакцинации от COVID-19. Жителей республики будут прививать вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Поскольку препарат требует особых условий транспортировки и хранения при температуре не выше — 18 °C, в Республиканском центре вакцинопрофилактики подготовлена специальная морозильная камера с постоянно поддерживаемой температурой. Развозить вакцину по районам и городам будут в термоконтейнерах.

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