Анадырь, , 12:11 — REGNUM Власти Чукотки продлили ограничительные меры в связи с эпидситуацией по коронавирусу до 20 января 2021 года включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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На 11 декабря в округе зарегистрировано 428 носителей коронавируса, четыре человека умерли. Вакцинация от COVID-19 идёт по графику.

«На Чукотке сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований. Для жителей старше 65 лет также сохраняется режим самоизоляции. Защитные маски и социальная дистанция в общественных местах — обязательны», — пояснили в правительстве.

Общепит ограничен в работе с 23:00 до 6:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 613 человек.