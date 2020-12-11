Москва, , 12:11 — REGNUM Рейтинг самых защищенных от угона автомобилей в России составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты ВСС протестировали десять популярных в России моделей в соответствии с методическими материалами «Критерии и методика оценки эффективности штатной защиты автомобиля от угона», разработанными специалистами Всероссийского союза страховщиков.

Испытанию подвергались: двери, капот, крышка багажника, остекление кузова, штатная сигнализация, штатный иммобилайзер и блокиратор рулевого вала. Кроме того, была протестирована защищенность машины от изменения идентификационных номеров и от несанкционированного изготовления дубликата ключа.

В результате проверки самыми защищенными от угона оказались модели: Mazda 6, Mercedes-Benz GLE и Infiniti QX50.

«В год совокупные выплаты страховых компаний по риску «угон» составляют 10−12 млрд рублей. А сам угнанный автомобиль является как источником повышенной опасности на дороге, так и источником финансирования криминала», — заявил глава ВСС Игорь Юргенс.

Напомним, список самых угоняемых автомобилей в России по итогам января — октября нынешнего года возглавил внедорожник Lexus LX 570.

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