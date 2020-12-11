Ставрополь, , 12:10 — REGNUM Семь человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Ставропольском крае 10 декабря. Тем самым общее число случаев летального исхода в регионе достигло 615, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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По данным на утро 11 декабря, на Ставрополье зарегистрировано почти 30,3 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, накануне в регионе диагноз подтвердился у 235 человек. Выздоровел в крае за минувшие сутки 181 носитель инфекции, а всего с начала пандемии переболели почти 26,9 тыс. заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, учащихся школ в восьми крупных городах Ставрополья из-за ситуации с коронавирусом переведут на домашнее обучение: учащихся начальных классов — с 21 по 30 декабря, 5−11 классов — с 14 по 30 декабря. Вузы и ссузы региона работают в дистанционном режиме с 1 ноября.

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