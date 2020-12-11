Ижевск, , 12:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 11 декабря провели 680 239 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4130 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3318 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом двое человек. Накануне в республике было зарегистрировано семь летальных случаев, что стало максимальным числом смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 262 человек.

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