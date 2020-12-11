Тюмень, , 12:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 163 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 декабря коронавирусом заразились 20 058 человек. Выздоровели 18 586 человек, 160 пациентов с COVID-19 скончались.