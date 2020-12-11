Ашхабад, 11 декабря 2020, 12:04 — REGNUM Посол Великобритании в Туркмении Хью Стэнли Филпотт поздравил Туркмению с 25-летием независимости песней на туркменском языке, сообщает издание Orient.
Британский дипломат исполнил песню «Туркмен сахрасы» («Туркменская степь»). Музыку к песне написал Нуры Халмамедова, слова — Курбанназара Эзизова. День нейтралитета в Туркмении отмечают 12 декабря.
Отметим, Хью Стэнли Филпотт вступил в должность посла Великобритании в Туркмении в сентябре 2019 года. Песню «Туркменская степь» дипломат также исполнял в феврале 2020 года на музыкальном вечере в своей резиденции.