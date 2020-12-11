Черкесск, , 12:03 — REGNUM Инфекционные госпитали Карачаево-Черкесии получат дополнительно 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Оборудование уже начали распределять по лечебным учреждениям, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе минздрава республики.

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Отмечается, что закупленные аппараты «работают надежно и практически бесшумно» и могут быть использованы как с неинвазивными, так и инвазивными средствами доступа для искусственной вентиляции легких. В ведомстве заверили, что новое оборудование получат все ковид-госпитали республики согласно количеству койко-мест.

По данным на 11:00 11 декабря, в Карачаево-Черкесии выявлено почти 13,3 тыс. носителей коронавируса, за предыдущие сутки зарегистрировано 98 случаев заражения. Выздоровели в республике почти 11,7 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 36 пациентов с COVID-19 скончались.