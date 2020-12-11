Москва, , 12:02 — REGNUM Следственный комитет России потребовал заочного ареста украинского военнослужащего Виталия Маркива, который обвиняется в убийстве двух журналистов в мае 2014 года под Славянском. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сообщили ТАСС в суде.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт о Маркиве, который ранее был приговорён итальянским судом к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и позже оправданным Апелляционным судом Милана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика, журналиста Андрея Миронова.

Однако спустя три года апелляционный суд счёл экс-боевика ВСУ невиновным и выпустил из тюрьмы, после чего Маркив тут же вылетел на Украину, где был встречен с почестями.

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