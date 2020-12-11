Ижевск, , 12:01 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом двое человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано семь летальных случаев, что стало максимальным числом смертей за сутки с начала пандемии.

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Умерли женщины в возрасте 77 и 83 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 262 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным общероссийского оперативного штаба на 11 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 323 человека, из которых семеро жителей республики умерли в течение последних суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в регионе выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 202 новых носителя SARS-CoV-2, что стало абсолютно рекордным показателем с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 628 случаев.

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