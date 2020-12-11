Красноярск, , 12:01 — REGNUM По состоянию на 11 декабря в Красноярском крае коронавирус выявлен у 39 910 человек, в том числе за сутки подтверждено 337 случаев заражения.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе, выздоровели ещё 390 человек. Общее число выздоровевших — 32 559 человек.

За сутки в крае скончались 16 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 1329.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Красноярском крае было выявлено 336 носителей коронавируса, выздоровели 387 человек, скончались 19 пациентов.

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