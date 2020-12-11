Пермь, , 12:00 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 28 смертей носителей коронавируса. Жертвой COVID-19 стали 17 пациентов. Еще в 11 случаях люди умерли от сопутствующих заболеваний, сообщает 11 декабря оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

С начала пандемии число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 808. Еще 485 человек, у которых выявлен коронавирус, умерли от сопутствующих заболеваний.

В Прикамье на сегодняшний день зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стационарах на лечении находятся 2028 пациентов, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в общей сложности от болезни оправились 18 169 человек, в том числе 352 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 24 тысячи

Читайте развитие сюжета: В Прикамье Губернаторская ёлка пройдёт в новом формате