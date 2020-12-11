Чебоксары, , 11:58 — REGNUM Первая декада декабря в Чебоксарах стала самой холодной с 2002 года. Средняя температура воздуха составила минус 11 — это на 3,5 градуса ниже климатической нормы, сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов 11 декабря. Минувшей ночью впервые за последние пять дней воздух в Чебоксарах остыл до 15 градусов, а в иных районах столбики термометров опустились до минус 22. Морозно будет и в ночь на субботу, а затем температура воздуха станет постепенно повышаться.

По прогнозу Гидрометцентра, в следующие десять дней в Чувашии будет в среднем около 10 градусов мороза, что примерно на градус холоднее обычного. С воскресенья, 13 декабря, появится облачность, которая защитит от сильного охлаждения в ночные часы, местами будут сгущаться туманы.

В ночь на понедельник, 14 декабря, обойдется без 20-градусных морозов, а днем ожидается 8−13 градусов ниже ноля. В середине недели через Верхнюю Волгу пройдет атлантический циклон, который принесет небольшой снег и еще больше смягчит морозы. В пятницу, 18 декабря, даже возможна слабая оттепель, но усилится ветер. В республике в конце второй декады будет от 5 до 10 градусов мороза с небольшим снегом и метелью.При этом синоптик отмечает, если поменяется траектория перемещения циклона, тогда возможны снегопады с последующим более глубоким проникновением арктического холода. Аномальное тепло с дождями нынешней зимой не прогнозируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с опасным метеорологическим явлением объявили на территории Татарии. Ожидается, что аномальные морозы продержатся в республике вплоть до 14 декабря.

Читайте также: В Татарии из-за морозов объявлено штормовое предупреждение