Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Региональные власти только четырех из 21 региона Швеции представили полноценный план по вакцинации местного населения от COVID-19. По словам главы департамента Ассоциации органов муниципального и областного управления Эммы Спак, некоторые регионы страны испытывают неуверенность в том, сколько доз вакцины будет доставлено на места. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Тот факт, будет ли получать Швеция 50 000, 500 000 или пять миллионов доз вакцины каждый месяц, играет важную роль в организации логистики», — заявила Спак.

Другой проблемой для региональных властей является отсутствие четкого понимания, когда вакцина будет доставлена в их лене, так как ни одна вакцина от COVID-19 не была одобрена для применения на территории Швеции.

По словам Ричарда Бергстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Швеции, граждане, возможно, смогут привиться от COVID-19 до Нового года, но более вероятно, что это произойдет после новогодних праздников.

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