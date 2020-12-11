Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Стала известна предварительная причина смерти петербуржца, который скончался почти сразу после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, но в тот же день он умер на улице, не дойдя до дома.

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Как сообщает 11 декабря интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза.

Напомним 64-летний петербуржец скончался днем 8 декабря, не дойдя несколько метров до дома. Ему стало плохо еще в такси, на котором он вместе с родственниками возвращался из больницы, где с 25 ноября лечился от COVID-19.

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Состояние мужчины в больнице расценивали как тяжёлое, у него было 68%-ное поражение легких. По официальным данным, в течение 14 дней он получал необходимое лечение. На фоне терапии состояние улучшилось.

Поскольку с 6 декабря пациент не нуждался в кислородной терапии, на фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря пациент был выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Отметим, ИА REGNUM обратилось за комментарием в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, но там отказались от подтверждения или опровержения данной информации, сославшись на конфиденциальность сведений о здоровье пациентов.

Напомним, ранее ведомство официально заявляло, что комитетом по здравоохранению будет организована проверка по факту смерти больного. Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента.

Добавим, данным случаем заинтересовались в СКР, по факту странной смерти петербуржца начата доследственная проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

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