Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 315 случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 девять детей и 306 взрослых, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения состаивл 1,3, а коэффициент распространения — 1,01. Добавим, что за предыдущие сутки (на 10 декабря) было выявлено 312 фактов.

С начала пандемии в регионе зафиксирован 24 071 носитель коронавируса. Выздоровели 18 169 человек, скончались от коронавирусной инфекции 808 пациентов.

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