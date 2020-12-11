Сатка, Челябинская область, , 11:57 — REGNUM В Челябинской области скончалась семимесячная девочка, которую пьяная мать бросила на косяк. Об этом журналистам сообщили медики.

По данным изданий, врачи боролись за жизнь ребёнка неделю. Они подключили её к аппарату ИВЛ. Но спасти пострадавшую не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 4 декабря. 22-летняя жительница Башкирии находилась в Челябинской области в гостях. Сейчас она арестована. Известно, что у неё есть ещё одна дочь, 2019 года рождения.

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