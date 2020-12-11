Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Власти Стокгольмского региона обратились с просьбой о помощи к вооруженным силам Швеции после того, как в отделениях интенсивной терапии стало не хватать медицинских работников для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Однако в Государственном управлении социальной защиты населения Швеции и командовании вооруженных сил предупредили, что откликнуться на призыв столичных властей о помощи не так просто — шведские военные сами обладают ограниченным количеством медиков.

Ситуация в стокгольмских отделениях реанимации настолько серьезна, что столичные власти заявили, что одновременно намерены добиваться оказания помощи со стороны Ассоциации органов муниципального и областного управления, задействовав специальное соглашение о порядке оказания помощи в кризисных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стокгольмском регионе заполнены до 99% отделений интенсивной терапии.

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