Москва, , 11:56 — REGNUM Показательно, что в России цены на продукты растут в разы быстрее, чем в Европе, при том, что у них покупательная способность гораздо выше, да и накопления на банковских счетах есть у большинства населения, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 11 декабря, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о росте цен на продовольственные товары.

«Почему так? Дефицита у нас нет, а доходы граждан существенно уменьшились. По законам рыночной экономики цены должны падать, но они растут. И причины понятны. Как известно, экономика у нас не рыночная, а кастово-коррупционная. Поэтому цены и растут. Ситуация полного абсурда и одновременно тотального цинизма со стороны госуправления», — отметил эксперт.

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Он обратил внимание, что шесть лет подряд падают абсолютные доходы населения. «20 миллионов человек — за чертой бедности. Даже президент признал, что денег нет у значительной части граждан России. Это позор для страны, которая постоянно качает за рубеж нефть и газ и имеет самых богатых в мире олигархов. Тотальная экономическая и социальная несправедливость: у бедных нет денег даже на еду, а богатые богатеют и купаются в запредельной роскоши», — подчеркнул Федоров.

По его словам, вселяет определенную надежду то, что президент обратил внимание на недостаток у граждан денег для приобретения необходимых продуктов по тем ценам, по которым они продаются. «Думаю, тут надо внимательно читать «между строк». Кроме того, он фактически анонсировал совещание по экономическим вопросам, на котором будет обсуждаться позорная тема нехватки у народа денег на продукты питания. Список приглашенных участников явно должен быть представительным и преимущественно не из экономистов. Вне всяких сомнений, наиболее эффективные предложения могут внести представители парламентской оппозиции», — пояснил Федоров.

Он полагает, что президенту необходимо срочно менять социально-политический курс и кардинально умерить аппетиты олигархической касты, а также их высокооплачиваемой обслуги. «Деньги, отжимаемые у народа, надо перенаправить из частных карманов и офшоров государству — для эффективной реализации национальных проектов и, что самое важное, ликвидации нищеты и бедности. Одним из первоочередных шагов должна стать отмена грабительской пенсионной реформы. Возвращение пенсионного возраста в привычные рамки, вне всяких сомнений, станет хорошим подспорьем борьбы с бедностью и унижением человеческого достоинства», — добавил эксперт.