Магадан, Магаданская область, 11 декабря 2020, 11:58 — REGNUM В очередной раз губернаторы дальневосточных регионов в канун Нового года исполнят заветные желания детей — 10 декабря полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во Владивостоке снимал с ёлки шары с желаниями ребят.
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Так, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправит на Новый год девочку из региона во Всероссийский детский центр «Океан».
Двое детей Колымы заказали губернатору Сергею Носову микроскоп и фигурные коньки.
А подросток из Чукотского автономного округа попросил у губернатора Романа Копина подарить ему специальный ортопедический аппарат — вертикализатор, пишет «Интерфакс».
Все дети, чьи желания будут исполнять губернаторы, относятся к нуждающейся категории: сироты, инвалиды, малообеспеченные.
Как сообщало ИА REGNUM, в шарах, которые достались губернатору Приморья Олегу Кожемяко, оказались имена двух детей из Артёма и Владивостока. Девочка попросила кукольный домик с кухней. 13-летний мальчик — складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.