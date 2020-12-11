Магадан, Магаданская область, , 11:58 — REGNUM В очередной раз губернаторы дальневосточных регионов в канун Нового года исполнят заветные желания детей — 10 декабря полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во Владивостоке снимал с ёлки шары с желаниями ребят.

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Так, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправит на Новый год девочку из региона во Всероссийский детский центр «Океан».

Двое детей Колымы заказали губернатору Сергею Носову микроскоп и фигурные коньки.

А подросток из Чукотского автономного округа попросил у губернатора Романа Копина подарить ему специальный ортопедический аппарат — вертикализатор, пишет «Интерфакс».

Все дети, чьи желания будут исполнять губернаторы, относятся к нуждающейся категории: сироты, инвалиды, малообеспеченные.

Как сообщало ИА REGNUM, в шарах, которые достались губернатору Приморья Олегу Кожемяко, оказались имена двух детей из Артёма и Владивостока. Девочка попросила кукольный домик с кухней. 13-летний мальчик — складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.