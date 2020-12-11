Уфа, , 12:00 — REGNUM Порядка 20 млрд рублей направлено в Башкирии в текущем году на борьбу с SARS-CoV-2. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ИА «Башинформ», ссылаясь на премьер-министра регионального правительства Андрея Назарова.

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По информации журналистов, в текущем году больше всего средств было направлено на здравоохранение.

По словам Назарова, 16 млрд рублей дополнительных средств было уже освоено. При этом он предположил, что с учетом необходимых затрат, скорее всего общая сумма затрат будет составлять почти 20 млрд рублей. При этом порядка 30% из этой суммы составляют средства федерального бюджета. Остальные деньги были выделены из средств республиканского бюджета, отметил он.

Назаров подчеркнул, что эта сумма является огромной, при этом жизни людей намного важнее. И добавил, что в эту сумму включены стоимость возведения двух инфекционных центров и покупка лекарств, а также дополнительные республиканские выплаты медицинским работникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 декабря в Башкирии было выявлено всего 15 859 случаев заражения коронавирусом, при этом справились с ним 12 911 человек, а 97 пациентов с COVID-19 скончались.

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