Москва, , 11:52 — REGNUM Почти половине жителей России (41%) прошедший 2020 год не запомнился ничем хорошим. Чаще нехорошим год назвали мужчины, чем женщины, — 45% и 38% соответственно, показало исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Сумели найти что-то хорошее в прошедшем году 53% опрошенных. Это успехи в работе или учебе (7%), путешествия (6%), рождение детей (5%).

Также среди позитивных моментов в 2020 году: переезд в другой город (3%), создание семьи, уход с нелюбимой работы, здоровье близких и успехи детей (по 2%).

Опрос проведен 30 ноября — 4 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

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