Москва, , 11:53 — REGNUM Многие пункты в существующих клинических рекомендациях экономически не просчитаны. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявила заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ, кандидат политических наук Ольга Обухова.

«Насколько полно сегодня отражается положение клинических рекомендаций, которые могут быть оказаны за счёт государственных средств? Оказалось, в клинических рекомендациях не содержится каких-либо ограничений в плане финансовых ресурсов, которые могут быть задействованы при оказании медпомощи. Это приводит к недостаточности финансовых ресурсов и непониманию того, что делать, когда рекомендации заявлены как документы, которые должны быть обновляемы. К сожалению, многие положения клинических рекомендаций экономически не просчитаны», — сказала Обухова.

По её словам, сегодня достигнута критическая точка, «когда нужны клинические исследования, а дальше идут обратные шаги»: «Сейчас в клинические рекомендации включат положения, на которые система будет иметь ресурсы. Это приведёт к градации объёмов медпомощи в зависимости от финансовой обеспеченности. Придётся что-то менять в документах. Это тяжёлая задача, но о ней нельзя говорить».