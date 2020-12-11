Стокгольм, , 11:57 — REGNUM «Центристы» и «Христианские демократы» намерены добиваться требования ношения средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания для отдельных регионов Швеции, уровень распространения коронавирусной инфекции в которых требует принятия экстренных мер по инфекционному контролю. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Мы должны спасти как можно больше жизней и сделать все возможное, чтобы уменьшить распространение коронавируса», — заявил представитель «Умеренных» по вопросам здравоохранения Андерс Йонссон.

«В предписаниях и рекомендациях Агентства общественного здравоохранения уже указано, что региональные власти имеют возможность сделать это (рекомендовать средства защиты рта) тогда, когда это считается целесообразным. Но поскольку и правительство, и само ведомство проявляют такое пренебрежительное отношение, они не используют эту возможность», — заявила представитель «Христианских демократов» по вопросам здравоохранения Ако Анкарберг Йоханссон.