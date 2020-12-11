Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за последние 24 часа скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 декабря.

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От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 15 женщин в возрасте от 51 года до 85 лет и 11 мужчин в возрасте от 49 до 84 лет. Все умершие пациенты страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

Общее число жертв коронавирусной инфекцией в Ростовской области за весь период пандемии достигло 1 тыс. 599 человек.

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