Ижевск, , 11:51 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 декабря выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 202 новых носителя SARS-CoV-2, что стало абсолютно рекордным показателем с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 628 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 253 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 12 256 человек. 262 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Днем ранее стало известно о семи летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 3110 человек. Из их числа 2115 жителей Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 796 — в состоянии средней степени тяжести, 199 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 декабря в республике провели 676 106 исследований для выявления заражения коронавирусом. Максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Сейчас в среднем число тесто ежедневно составляет около 3 тысяч.

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