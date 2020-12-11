Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Nintendo представила нового персонажа игры Super Smash Bros. Ultimate. Короткий ролик разработчики показала 11 декабря во время трансляции церемония вручения премии The Game Awards 2020.

В качестве нового бойца выступит Сефирот из игры Final Fantasy VII. В рекламном видео персонаж сеет повсюду разрушение, а в какой-то момент даже убивает Марио своим длинным мечом. Заканчивается ролик диалогом сефирота и Клауда Страйфа.

Стоит отметить, что ремейк Final Fantasy VII, релиз которого состоялся 2 марта 2020 года, получил премию The Game Awards 2020 в номинации «Лучшая ролевая игра».

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