Салехард, , 11:49 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 189 случаев.

Основные очаги заражения на 11 декабря: Ноябрьск и Надымский район — 27 случаев; Пуровский район — 26; Новый Уренгой — 20; Салехард — 12.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 декабря 28 459 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 287 человек, 283 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).