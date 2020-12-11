Лима, , 11:49 — REGNUM В декабре 2020 года посольство Индонезии в Лиме поможет 98 индонезийским гражданам вернуться домой, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Репатриация индонезийских граждан проходит в четыре волны.

Первая волна репатриации прошла 5 декабря 2020 года, когда 21 моряку помогли вернутся на родину.

По данным МИД Индонезии, вторую волну репатриации планируется провести 11 декабря 2020 года, а третью волну — 15 декабря 2020 года.

«Во время пандемии посольство Индонезии в Лиме будет продолжать содействовать возвращению домой обеспокоенных граждан Индонезии», — заявила посол Индонезии в Перу Марина Эстелла Анвар Бей.

Как сообщало ИА REGNUM, три компании из Китая заинтересованы в покупке индонезийских товаров на сумму 505 млн долларов США.

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