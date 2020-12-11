Псков, , 11:52 — REGNUM В Псковскую область поступило 300 доз российской вакцины от коронавируса. В первую очередь, помимо врачей, будут прививать работников образования и учреждений социальной защиты населения. Об этом 11 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его словам, вакцинация будет проходить по предварительным спискам.

«Делать или не делать прививку от COVID-19 работники будут решать сами. После согласия на вакцинацию, необходимо приехать в поликлинику в назначенное время и провести стандартную процедуру перед уколом», — уточнил он.

Напомним, в регионе выявлено 15 945 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 330 — за последние сутки. Выздоровели 7793 человек, из них 236 выписаны за истекшие сутки. Умер 81 человек, в том числе один — за последние сутки.

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