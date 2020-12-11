Владивосток, , 11:46 — REGNUM В Приморском крае яблоки из Азербайджана, на импорт которых с 10 декабря Россельхознадзор РФ наложил запрет, продаются в супермаркете по цене 459,9 рубля за кг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость яблок из Азербайджана в Приморье Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Яблоки голден по такой цене продаются в одном из супермаркетов Приморья. Для сравнения: в этом же супермаркете можно приобрести краснодарские яблоки стоимостью от 160 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, выявление вредителей в плодоовощной продукции, поставляемой из Азербайджана, стало причиной временного запрета на ввоз в РФ из этой страны томатов и яблок.