Казань, , 11:59 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения, по информации на 11 декабря, коронавирусная инфекция подтверждена у 11 323 человек, за сутки заболели еще 94 жителя. Минувшим днем были инфицированы 92 человека. Всего выздоровели 9 922 пациента, за сутки — 98. На территории республики зарегистрирован 161 летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией, еще три произошли за последние 24 часа, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 33 пациента, 61 — лечатся на дому. На сегодняшний день наибольшее число заболевших в возрасте от 60 до 70 лет — 27 человек, 24 пациента — от 30 до 50 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 64 инфицированных, восемь — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в 29 медицинских учреждений. Вакцины из первой партии не смогут получить лишь несколько районов с малочисленным населением. К ним «Спутник V» поступит сразу, как только в регион придет вторая партия вакцины.

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