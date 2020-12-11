Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Свердловской области выявлены ещё 402 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (219 случаев), Алапаевского района, Артинского и Арамильского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Махнёво, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Предыдущий «рекорд» в регионе зафиксировали 27 ноября 2020 года (399 носителей коронавируса за сутки). Теперь в области подтверждено 50 570 случаев заражения вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область пришла первая партия вакцины «Спутник V» от COVID-19.

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