Рязань, , 11:48 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Рязанской области 11 декабря — 133 человека, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебные учреждения госпитализированы 582 пациента с COVID-19, в том числе 10 детей.

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В целом в Рязанской области коронавирус подтверждён у 15 тыс. 426 жителей. Выздоровели 13 тыс. 973 человека, в том числе 186 выписаны за минувшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах 69 пациентов, из них 23 — на ИВЛ.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе скончались ещё два человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 106 пациентов.