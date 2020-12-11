Москва, , 11:38 — REGNUM Известный и влиятельный американский журнал «Тайм» долгие годы выражает симпатию Демократической партии США. Нет ничего удивительного в том, что авторитетное издание назвало Байдена и Харрис «людьми года». Это ожидаемое событие, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Однако, на мой взгляд, следуя объективности, отдавать первую ступеньку пьедестала объявленным победителям пока просто не за что. Издание никак не освещало нарушения в рамках недавней предвыборной гонки и его антипатии были всегда ярко выражены к пока еще действующему президенту страны господину Трампу.

Ненависть к сопернику демократов и неприкрытый лоббизм довел до того, что «человеком года» объявили аж двух персон одновременно, которые еще ничего полезного не успели претворить ни для США, ни для мира.

Логично было бы при такой философии осмысления кандидатов объявить победителями всех врачей США. Этот год принес Америке много переживаний: инфицировано коронавирусом почти 16 млн граждан, количество смертей достигло уже порядка 300 тысяч. Это уровень мировых антирекордов.

Сегодня американские медики совершают настоящий гражданский и профессиональный подвиг в борьбе с пандемией. Но врачи — это народ, а не партия-любимчик журнала и его претенденты на Белый дом. Помнится, это же издание четыре года назад на обложке опубликовало фотографию госпожи Клинтон с подписью «Мисс президент».

Однако буквально спустя сутки весь многомиллионный тираж пришлось отозвать и сдать на переработку вторичного сырья. Госпожа Клинтон так и не стала президентом великой Америки. Вот такие времена: цинизм и непредсказуемость», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журнал Time назвал кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис Человеком года — 2020.

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