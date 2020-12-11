Алма-Ата, Казахстан, , 11:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 80 км к югу от Алма-Аты, сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки зарегистрированы 11 декабря в 10 часов 43 минут (7:43 мск) на территории Киргизии. Сведения об ощутимости не поступали. Глубина залегания эпицентра землетрясения — 5 км.

В этот же день, 11 декабря, в 4:06 (1:06 мск) в 79 км к юго-востоку от Алма-Аты на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Глубина залегания — 15 км.

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