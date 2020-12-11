Москва, , 11:38 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 1 937 транспортных средств. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi A4, A5, проданные в 2018—2020 годах. Причиной отзыва стало возможное истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке.

«На всех транспортных средствах будет проверен и, при необходимости, заменен шланг напорной топливной магистрали», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Росстандарта информировала об отзыве в России 874 автомобилей Audi моделей A8, S8 и S8 plus, реализованных в период с 2012 по 2017 год.

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