Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Студия Mediatonic выпустила трейлер третьего сезона популярной многопользовательской игры игры Fall Guys. Ролик был показан 11 декабря во время онлайн трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020.

Видео выполнено не в геймплейном (с демонстрацией игрового процесса), а в кинематографическом стиле, однако оно даёт понять, что ждёт геймеров в новом сезоне игры. Выход обновления запланирован на 15 декабря 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время трансляции The Game Awards 2020 геймерам впервые показали игровой процесс Warhammer 40K: Darktide. реализацией проекта занимается компани Fatshark.

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