Москва, , 11:30 — REGNUM На сегодняшний день тесты на коронавирус можно применять только в медицинских учреждениях. Об этом в ходе онлайн-конференции Ассоциации европейского бизнеса «Иностранные инвесторы и пандемия COVID-19 в России» заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко.

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«По-прежнему, несмотря на огромное количество заметок в СМИ, у нас на территории РФ в настоящий момент тест-системы возможно применять только в медицинских организациях», — сказала Астапенко.

По её словам, объективность полученных в домашних условиях тестов на коронавирус не подтверждена, и необходимо применять их «только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями».